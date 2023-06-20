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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Глава МИД Украины раскрыл причину неудачного контрнаступления

Источник:
ТАСС
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Запад предоставил Украине недостаточно оружия для ее «победы над Россией», заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Если нет победы, значит помощи было недостаточно», — приводит ТАСС слова Кулебы, сказанные им в эфире местного телевидения. «До этого момента мне всегда будет всего недостаточно, сколько бы ни дали», — сказал Кулеба.

Глава МИД Украины отметил, что украинской армии сейчас больше всего нужны снаряды и бронетехника.

Ранее Кулеба заявлял, что «Украина имеет достаточно оружия для начала контрнаступления и эта операция принесет стране победу над Россией, необходимую для вступления в НАТО».

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что украинское контрнаступление началось 4 июня и за это время никаких успехов ВСУ не достигли, но несут колоссальные потери личного состава и техники.

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