Миллиардер пропал вместе с батискафом в туре к обломкам «Титаника»

Батискаф, доставлявший туристов к обломкам «Титаника», не выходит на связь, на его борту находится британский миллиардер Хэмиш Хардинг.

Аппарат должен был погрузиться на глубину 3800 метров для просмотра обломков «Титаника». Они находятся в 600 километров от побережья Ньюфаундленда в Канаде. Но лодка с туристами пропала. Их ищут.

Эксперты по-разному оценивают шансы на спасение туристов. В лучшем случае у батискафа просто возникли помехи со связью, а если он застрял на глубине, то шансов выбраться будет гораздо меньше.

На борту батискафа оказался космический турист и миллиардер Хардинг. Он устанавливал рекорд Гиннесса по самой большой дистанции, пройденной в самой глубокой части океана и наибольшей продолжительности пребывания на такой глубине.