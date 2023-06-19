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Столтенберг заявил об опустошении арсеналов НАТО

Источник:
РБК
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Фото: © пресс-служба НАТО

Запасы оружия и боеприпасов НАТО истощились — склады опустошены, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на встрече с немецкими промышленниками. 

«Нам нужна более мощная военная промышленность, представители которой собрались здесь сегодня. Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО», — цитирует РБК генсека.

Столтенберг отметил, что недавно встречался с представителям оборонной промышленности и обсуждал в том числе вопрос о том, как ликвидировать барьеры для сотрудничества в рамках НАТО.

«Это ключ к тому, чтобы сохранить нашу поддержку Украине и обеспечить нашу собственную защиту», — отметил он.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Немецкие и израильские танки в одном ряду это конечно эпично. Такая же шиза как сотрудничество польских...

Captain Nemo

Еще одну Укропию хочешь.По ходу вы сударь впадаете в неонацизм.Или что принесла твоя украина тебе свободы.Вас...

nicollaich

Контрнаступ буксует.А гадить надо.Оплачено долларами.

Alhazred

Ага, только без поставок западной бронетехники, ВСУ бы уже на мотороллерах в атаку шло)))