Столтенберг заявил об опустошении арсеналов НАТО

Запасы оружия и боеприпасов НАТО истощились — склады опустошены, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на встрече с немецкими промышленниками.

«Нам нужна более мощная военная промышленность, представители которой собрались здесь сегодня. Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО», — цитирует РБК генсека.

Столтенберг отметил, что недавно встречался с представителям оборонной промышленности и обсуждал в том числе вопрос о том, как ликвидировать барьеры для сотрудничества в рамках НАТО.

«Это ключ к тому, чтобы сохранить нашу поддержку Украине и обеспечить нашу собственную защиту», — отметил он.