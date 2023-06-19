Представлен календарь праздников и выходных на 2024 год

Минтруд опубликовал проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2024 году — 31 декабря сделают нерабочим днем, а на 1 Мая россияне будут отдыхать четыре дня.

Согласно документу, в России будут следующие праздничные периоды:

- новогодние каникулы — с 30 декабря по 8 января;

- с 23 по 25 февраля;

- с 8 по 10 марта;

- майские — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая;

- 12 июня;

- с 3 по 4 ноября;

- с 29 по 31 декабря.

Для этого министерство предлагает несколько переносов. 6 и 7 января перенесут на 10 мая и 31 декабря; субботу, 27 апреля, — на понедельник, 29 апреля; субботу, 2 ноября, — на вторник, 30 апреля; субботу, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.