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Представлен календарь праздников и выходных на 2024 год

Источник:
Sibnet.ru
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Минтруд опубликовал проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2024 году — 31 декабря сделают нерабочим днем, а на 1 Мая россияне будут отдыхать четыре дня.

Согласно документу, в России будут следующие праздничные периоды:

- новогодние каникулы — с 30 декабря по 8 января;
- с 23 по 25 февраля;
- с 8 по 10 марта;
- майские — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая;
- 12 июня;
- с 3 по 4 ноября;
- с 29 по 31 декабря.

Для этого министерство предлагает несколько переносов. 6 и 7 января перенесут на 10 мая и 31 декабря; субботу, 27 апреля, — на понедельник, 29 апреля; субботу, 2 ноября, — на вторник, 30 апреля; субботу, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.

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Экономика #Рынок труда
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