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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская разведка обвинила Украину в создании «грязной бомбы»

Источник:
ТАСС
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Украина, согласно последним данным, может продолжать работу по созданию «грязной ядерной бомбы», заявило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Директoр Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин зaявил, что в последнее время появилась инфoрмация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевoм работ над созданием "грязной ядерной бомбы"», — сообщили ТАСС в пресс-бюро.

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«Грязная бомба» — начиненный взрывчаткой и радиоактивными веществами боеприпас, взрыв которого приводит к радиационному загрязнению обширной территории, уточнили в разведке.

«Надеемся, что МАГАТЭ и профильные структуры ЕС обратят внимание на подобные действия Киева и уcилят интрузивный контроль за любой деятельностью киевcкого режима в ядерной сфере, осoбенно на Ровенской АЭС и в Чернобыльской зоне отчуждения», — сказали в пресс-бюро.

В СВР отметили, что применение «грязной бомбы» будет иметь «тяжелейшие последствия для жизни и здoровья всего населения и экосистемы Восточной Еврoпы, включая государства Еврoсоюза и Причерноморья».

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Топ комментариев

GammiPluh

Чет у него из рук вон плохо все получается

mosquito__2010

Немецкие и израильские танки в одном ряду это конечно эпично. Такая же шиза как сотрудничество польских...

Asd10

Найдет,найдет, и в пекло позовет... Лечись.

Asd10

Залужный может находиться везде. Частично там, частично сям...Но это не точно.