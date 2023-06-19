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Найденная живой в гробу женщина скончалась в больнице. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Пожилая женщина, найденная живой в гробу во время приготовления к похоронам в Эквадоре, через несколько дней скончалась в больнице, сообщили местные СМИ.

Белла Монтойа в возрасте 76-летняя попала в больницу города Бабаойо после инсульта. Врачи пытались ее реанимировать, но посчитали, что им это не удалось. Они констатировали остановку сердца, пишет издание El Universo.

Монтойа была официально признана умершей. Родственники отвезли ее в похоронное бюро и когда укладывали в гроб, заметили, что она дышит. Этот момент попал на видео.

Женщину тут же снова отвезли в больницу. Но через несколько дней она, к сожалению, скончалась в реанимации.

В отношении медработников начали проверку. Врачи не могут объяснить, как они умудрились признать живого человека мертвым. Специалисты считают, что женщина могла впасть в состоянии каталепсии.

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Жизнь #Курьезы #Видеоновости
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