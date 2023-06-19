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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Президент Чехии заявил о наличии одного шанса у Украины

Источник:
«Известия»
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Вооруженные силы Украины в этом году получили только один шанс на успешное наступление, и от его реализации будет зависеть исход конфликта, считает президент Чехии Петр Павел.

«Если бы контрнаступление, свидетелями которого мы являемся, было бы неуспешным, то подготовить второе принципиальное для исхода конфликта контрнаступление по объективным причинам в этом году уже не получится», — цитируют «Известия» Павела.

По его словам, результатом действий ВСУ могут стать переговоры о прекращении конфликта или переход боевых действий в стадию заморозки.

«Российская армия усвоила опыт и очень интенсивно вела строительство оборонительных линий. Целью нынешнего этапа контрнаступления является поиск слабых мест в этой обороне. Что мы увидим дальше, будет результатом того, как украинская сторона оценит, где находятся эти слабые места», — отметил президент Чехии.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

GammiPluh

Чет у него из рук вон плохо все получается

mosquito__2010

Немецкие и израильские танки в одном ряду это конечно эпично. Такая же шиза как сотрудничество польских...

Asd10

Найдет,найдет, и в пекло позовет... Лечись.

Asd10

Залужный может находиться везде. Частично там, частично сям...Но это не точно.