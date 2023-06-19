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Археологи нашли каменный фаллос странного назначения

Источник:
«Газета.ру»
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Найденный археологами в Испании каменный фаллос
Найденный археологами в Испании каменный фаллос
Фото: © ?rbore Arqueolox?a S.Coop.Galega

Археологи при раскопках Башни Мейра на северо-западе Испании нашли каменный пенис, выполнявший довольно оригинальную функцию.

Камень в форме фаллоса длиной 15,24 сантиметра был найден среди других артефактов, включая глиняную посуду и веретена. Археологи считают, что предмет мог служить точильным камнем: на одной из его сторон отчетливо виден характерный износ, приводит «Газета.ру» сообщение Arkeonews.

По мнению ученых, фаллос использовали при подготовке к кровавым сражениям во время Войны Эрмандиньо и кровавых восстании в Испании. Находка обозначала связь между жестокостью и мужественностью, полагают археологи.

Фаллическая символика, широко распространенная в древние времена, в средневековую эпоху встречается редко.

Башня Мейра была разрушена в 1476 году во время восстаний крестьян. Та же участь постигла около 130 замков и фортов.

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