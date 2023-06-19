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Фрегат «Адмирал Горшков» спас пассажиров тонущей яхты

Источник:
Sibnet.ru
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Российский фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков»
Российский фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков»
Фото: Hossein Zohrevand / CC BY 4.0

Экипажи фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и сопровождавшего его сухогруза «Пижма» спасли пассажиров тонущей яхты «Авалон», говорится в сообщении Минобороны России.

«Экипажами фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота, выполняющего задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, и сопровождаемого им сухогруза "Пижма", спасены 68 пассажиров иностранного cудна "Авалон", потерпевшего бедствие в территориальных водах Греции», — говорится в сообщении.

По информации Минобороны, инцидент произошел в ночь на понедельник, 19 июня.

«Спасательная операция прошла успешно. Люди с потерявшего ход судна были эвакуированы на борт сухогруза "Пижма", где им оказали необходимую медицинскую помощь, и доставлены в бухту острова Калимнос для передачи на бoрт катеров береговой охраны Греции», — уточнили в военном ведомстве.

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Топ комментариев

GammiPluh

Чет у него из рук вон плохо все получается

mosquito__2010

Немецкие и израильские танки в одном ряду это конечно эпично. Такая же шиза как сотрудничество польских...

Asd10

Найдет,найдет, и в пекло позовет... Лечись.

Asd10

Залужный может находиться везде. Частично там, частично сям...Но это не точно.