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Самбурская отшила небогатых парней

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Настасьи Самбурской

Актриса Настасья Самбурская откровенно ответила про свои предпочтения мужчин: она не готова встречаться с несостоятельными людьми.

Самбурская ответила на вопросы подписчиков в соцсети. Среди самых задаваемых были вопросы про отношения с противоположным полом. Один из поклонников назвал актрису меркантильной.

«Я зарабатываю в 50 раз больше тебя. А клинья ко мне подбиваешь ты. Так кто из нас меркантильны», — ответила она.

Отвечая на вопрос, почему она  желает общаться только с богатыми поклонниками, Самбурская не стала лукавить.

«Это вы, простые парни, объясните мне, почему вы не выбираете себе такую же простую девочку, у которой за душой ничего нет? Что ж вы лезете к взрослой, обеспеченной тетке», — написала актриса.

Знаменитость также отметила, что не афиширует свои отношения в социальных сетях. Но это не значит, что у нее их нет.

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