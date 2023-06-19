Российские войска с помощью реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» уничтожили РСЗО HIMARS американского производства в зоне спецоперации, сообщает Минобороны России.

Российское военное ведомство привело подробности работы расчетов «Торнадо-С» Западного военного округа. Одной из управляемых ракет системы был уничтожен американский HIMARS. За уничтожение техники и вооружения противника российские солдаты и офицеры получают деньги.

«Уничтожается колесная, гусеничная техника, артиллерийские установки, пикапы с ДРГ и кочующими минометами. За каждую пораженную цель бойцам начисляется выплата. Военнослужащие шутят – если разведка заработается, то об успешно пораженной цели станет известно по пополнению счета», — приводит РИА Новости слова одного из членов расчета «Торнадо-С».

«Торнадо-C» — глубокая модернизацию РСЗО 9К58 «Смерч». Система, так же как и американский HIMARS, способна применять высокоточные ракеты со спутниковым наведением.