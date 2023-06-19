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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский «Торнадо-С» уничтожил HIMARS в зоне СВО

Источник:
РИА Новости
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Российские войска с помощью реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» уничтожили РСЗО HIMARS американского производства в зоне спецоперации, сообщает Минобороны России.

Российское военное ведомство привело подробности работы расчетов «Торнадо-С» Западного военного округа. Одной из управляемых ракет системы был уничтожен американский HIMARS. За уничтожение техники и вооружения противника российские солдаты и офицеры получают деньги.

«Уничтожается колесная, гусеничная техника, артиллерийские установки, пикапы с ДРГ и кочующими минометами. За каждую пораженную цель бойцам начисляется выплата. Военнослужащие шутят – если разведка заработается, то об успешно пораженной цели станет известно по пополнению счета», — приводит РИА Новости слова одного из членов расчета «Торнадо-С».

«Торнадо-C» — глубокая модернизацию РСЗО 9К58 «Смерч». Система, так же как и американский HIMARS, способна применять высокоточные ракеты со спутниковым наведением.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

GammiPluh

Чет у него из рук вон плохо все получается

mosquito__2010

Немецкие и израильские танки в одном ряду это конечно эпично. Такая же шиза как сотрудничество польских...

Asd10

Найдет,найдет, и в пекло позовет... Лечись.

Asd10

Залужный может находиться везде. Частично там, частично сям...Но это не точно.