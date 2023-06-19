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«ВКонтакте» поставил рекорд посещаемости

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © VK

Глобальная аудитория «ВКонтакте» в мае достигла отметки в 107 миллионов пользователей, среди них 84 миллиона российских пользователей. 

Гендиректор «ВКонтакте» Марина Краснова рассказала «РИА Новостям» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о том, что аудитория соцсети растет и превысила уже 107 миллионов пользователей.

«В мае мы установили новый рекорд: ежемесячная аудитория “Вконтакте” в России составила 84 миллиона человек. Также в мае мы установили новый рекорд по дневной посещаемости в России — 54,2 миллиона человек. Если говорить про мир, то там также рекорд по ежемесячной аудитории — 107 миллионов», — рассказала Краснова.

Краснова рассказала, что «Вконтакте» ежемесячно пользуется 86% пользователей рунета, а продуктами VK в целом — 97%. Она отметила, что наиболее активная аудитория представлена молодыми людьми в возрасте от 14 до 24 лет.

Пользователи большую часть своего времени тратят на просмотр ленты новостей, видео и использование мессенджера. Например, ежемесячно мессенджером пользуется более 67 миллионов человек, они ежедневно обмениваются 15 миллиардами сообщений.

Самые высокие темпы роста демонстрирует сервис "Клипы": ежемесячные просмотры в нем в первом квартале 2023 года увеличились в два раза и достигли отметки в 956 миллионов. Отмечается ежеквартальный рост просмотров в ленте новостей, где за первый квартал прирост составил 37%.

Рубеж в 100 млн человек ежемесячная аудитория «ВКонтакте» преодолела в апреле 2022 года. На конец первого квартала средняя месячная аудитория «ВКонтакте» в России составляла 81,5 млн пользователей, средняя дневная — 52,3 млн человек. При этом глобальная аудитория соцсети равнялась 104,2 млн активных пользователей в месяц.

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Топ комментариев

GammiPluh

Чет у него из рук вон плохо все получается

mosquito__2010

Немецкие и израильские танки в одном ряду это конечно эпично. Такая же шиза как сотрудничество польских...

Asd10

Найдет,найдет, и в пекло позовет... Лечись.

Asd10

Залужный может находиться везде. Частично там, частично сям...Но это не точно.