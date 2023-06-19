Володин призвал уехавших россиян вернуться пока не поздно

Уехавшим из России гражданам лучше вернуться, так как позже такой возможности может не быть, заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что за гражданами России, проживающими на Западе, должна быть установлена слежка. При этом он напомнил, как США во время Второй мировой обращались с японцами: переселяли в концлагери.

«Учитывая происходящее, правильно наконец включить голову: сегодня есть возможность вернуться, завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может её уже не быть», — написал Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, «для того, чтобы лучше понять обстановку вокруг уехавших, достаточно ознакомиться с заявлением президента Чехии, который предложил проживающих за границей граждан России отправить в концлагеря».

«После таких слов нашим гражданам, до сих пор остающимся в западных странах, необходимо задуматься, куда они поехали, что нашли и что их ждет», — отметил Володин.