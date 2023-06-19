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Газманов назвал главную характеристику патриотических песен

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ВАДИМ ЧУПРИНА / CC BY-SA 4.0

Певец Олег Газманов ответил на критику бизнесмена и музыканта Владимира Киселева о том, что все его патриотические песни написаны на заказ от правительства.

Газманов заявил, что такие песни как «Офицеры», «Вперед, Россия», «Сделан в СССР», за деньги не пишутся.

«Я эти слова и музыку писал от души и не думал о заработках», — отметил артист главную особенность создания патриотических песен. 

Он отметил, что Киселев может попробовать сам написать для него патриотическую песню, но она должна стать популярной.

«Если напишет он (Киселев) такую песню как у меня, чтобы уже в течение 35 лет народ вставал каждый год и пел хором вместе со мной, я ему сам заплачу», — сказал Газманов в соцсети.

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