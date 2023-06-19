Суд оштрафовал «Яндекс» за непредоставление информации ФСБ

Суд наложил административный штраф на «Яндекс» в размере 2 миллиона рублей. Решение суда было принято после того, как компания признала свою вину в повторном непредоставлении ФСБ информации о пользователях сервиса «Яндекс. Услуги».

Согласно требованиям ФСБ, «Яндекс» должен был предоставить информацию о пользователях своего сервиса, необходимую для розыска людей и обеспечения безопасности страны, сообщили «ТАСС» в суде. Однако компания не исполнила это требование дважды.

Представитель компании признал совершенные нарушения и попросил суд назначить штраф в меньшей сумме, чем максимально предусмотренная законом, но суд ограничился минимально возможным штрафом.

Санкция статьи 13.31 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети "Интернет"» предусматривает административный штраф от 2 до 6 миллионов рублей.