Режиссер Учитель высказался за выдвижение русских фильмов на «Оскар»

Режиссер Алексей Учитель считает, что России нельзя отказываться от выдвижения российских фильмов на премию «Оскар», поскольку это часть искусства, а не политики.

«Надо сотрудничать, надо, чтобы Российский оскаровский комитет выдвигал картину на эту премию. Потому что это не только политика, это искусство. Те люди, которые занимаются кино, не должны страдать от этого. Наоборот, это помогает понимать друг друга и налаживать отношения», — сказал Учитель ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

Учитель состоял в оскоровском комитете России, где отбирают фильмы на премию. Но в 2022 году руководство комитета без согласования с ее членами. Из-за этого режиссер вышел из состава комитета.