Первомай в 2024 году отметят четырехдневными выходными

Выходные, приуроченные к 1 Мая, в 2024 году будут четырехдневными, хотя сам праздник выпадает на среду, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Минтруд подготовил проект постановления, согласно которому к празднику 1 Мая, который в 2024 году выпадает на среду, добавят два предшествующих выходных дня и воскресенье, 28 апреля, сказал Котяков в интервью «Известиям».

Таким образом, днями отдыха станут 28, 29, 30 апреля и 1 мая. Но предшествующая выходным рабочая неделя будет шестидневной, придется работать в субботу, 27 апреля. Еще один выходной заберут с ноябрьских праздников.

По словам главы Минтруда, ведомство постаралось сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками, чтобы по-прежнему обеспечить полноценные новогодние каникулы. Они продлятся точно до 8 января.