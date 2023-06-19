НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Первомай в 2024 году отметят четырехдневными выходными

Источник:
Sibnet.ru
297 1

Выходные, приуроченные к 1 Мая, в 2024 году будут четырехдневными, хотя сам праздник выпадает на среду, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Минтруд подготовил проект постановления, согласно которому к празднику 1 Мая, который в 2024 году выпадает на среду, добавят два предшествующих выходных дня и воскресенье, 28 апреля, сказал Котяков в интервью «Известиям».

Таким образом, днями отдыха станут 28, 29, 30 апреля и 1 мая. Но предшествующая выходным рабочая неделя будет шестидневной, придется работать в субботу, 27 апреля. Еще один выходной заберут с ноябрьских праздников.

По словам главы Минтруда, ведомство постаралось сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками, чтобы по-прежнему обеспечить полноценные новогодние каникулы. Они продлятся точно до 8 января.

Еще по теме
Заключенные станут работниками АвтоВАЗа
Минтруд отреагировал на идею о шестидневной рабочей неделе
Начались длинные июньские выходные
Предприниматели поддержали шестидневную рабочую неделю
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Германия послала Путину угрожающий сигнал по Украине
Кремль отказался комментировать смерть генерала Горячева
Определился победитель шоу «Новые звезды в Африке»
Минтруд отреагировал на идею о шестидневной рабочей неделе
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

GammiPluh

Чет у него из рук вон плохо все получается

Asd10

Найдет,найдет, и в пекло позовет... Лечись.

Asd10

Залужный может находиться везде. Частично там, частично сям...Но это не точно.

karuto

Ну, чего можно ожидать от скакуасов с берега свидомой кости?