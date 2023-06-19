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Вышел тизер второго сезона «Игры в кальмара»

Источник:
Sibnet.ru
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Некоторые старые персонажи вернутся к своим ролям, а также добавятся новые герои во втором сезоне сериала «Игра в кальмара». Тизер шоу опубликован на YouTube-канале Netflix.

Из персонажей первого сезона в тизере показали актера Ли Бен Хона, в сериале он сыграл ведущего игры Хвана Ин Хо. Также известно, что к своей роли вернется Ли Джон Джэ (Сон Ки Хун, № 456).

В актерском касте появились и новые имена — Им Си-Ван, Пак Су-Вун и другие. Их роли в сериале пока не обозначены.

Сериал «Игра в кальмара» вышел в 2021 году и стал рекордно популярным, занимая высшие строчки в топах по просмотрам.

По сюжету, неизвестные собирают группу людей для игры за победу в которой выставлен приз в 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США). Среди участников бедняки или отчаявшиеся в жизни герои. Вскоре выясняется, что что победит тот, кто выживет, проходя испытания.

Премьера второго сезона «Игры в кальмара» ожидается в 2024 году.

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