Стало известно о подготовке в Польше свержения Лукашенко

Белорусские боевики проходят боевую подготовку в Польше для вооруженного восстания против президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет газета The Sunday Times со ссылкой на свои источники.

«Мы попробовали идти мирным путем. Но государство никогда не обретает свою свободу без крови», — приводит издание слова одного из боевиков по кличке Дедушка.

Готовят боевиков в Познани группы из бывших сотрудников белорусских спецслужб, покинувших страну. Газета напомнила, что именно эти люди взяли на себя ответственность за диверсию против самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС РФ на аэродроме Мачулищи.

Лукашенко накануне заявил, что Запад готовит силовой сценарий смены власти в республике. По его словам, в Польше, Литве и на Украине ведется обучение членов незаконных вооруженных формирований. Минск раскрыл планы Запада и не допустит переворота, отметил он.