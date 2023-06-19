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Глава ВТБ заявил, что хранить средства в валюте очень опасно

Источник:
Sibnet.ru
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Россиянам сейчас лучше держать свои сбережения в рублях, но не валютах, заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Держать сегодня [сбережения] в западных валютах очень опасно, да и банки эту валюту уже не принимают, поэтому я считаю, что можно держать в рублях», — сказал Костин в комментарии для программы «Вести недели».

По его словам, сегодня все больше расчетов в области внешней торговли проводится именно в рублях.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее тоже посоветовала, хранить сбережения в рублях.

«Рублевые сбережения — это означает сохранение покупательной способности рубля, сколько товаров и услуг вы можете купить на свои доходы. Мы проводим политику ценовой стабильности, именно чтобы сохранить покупательную способность рубля», — сказала она.

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Экономика #Деньги
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