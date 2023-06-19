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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

СМИ узнали о передаче израильских танков Merkava Украине

Источник:
ТАСС
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Украина через Польшу может получить крупную партию танков Merkava, списанных из Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишут израильские СМИ.

Израиль ведет переговоры с двумя странами о поставках бронетехники, приводит ТАСС материал Yedioth Ahronoth. Речь идет двух сотнях танков Merkava Mk II и Merkava Mk III, выведенных из боевого состава ЦАХАЛ и находящихся на хранении.

Израильский танк Merkava Mk II
Израильский танк Merkava Mk II
Фото: https://www.flickr.com/people/45644610@N03 / CC BY-SA 3.0

Информацию о ведущихся переговорах подтвердил глава отдела оборонного экспорта Минобороны Израиля бригадный генерал Яир Кулас, при этом он отказался уточнить, с какими именно государствами ведутся переговоры, но отметил, что одно из них расположено «в Европе».

По утверждению источников портала Walla, израильские танки предназначаются для Польши и Украины. По версии анонимного польского эксперта, Merkava могут быть модернизированы для украинской армии израильскими и польскими специалистами.

Walla считает, что переговоры о поставках танков могли начаться из-за давления США, которые настаивают на необходимости оказать Украине военную помощь. До сих пор Израиль категорически воздерживался от поставок Киеву вооружений.

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