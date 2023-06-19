СМИ узнали о передаче израильских танков Merkava Украине

Украина через Польшу может получить крупную партию танков Merkava, списанных из Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишут израильские СМИ.

Израиль ведет переговоры с двумя странами о поставках бронетехники, приводит ТАСС материал Yedioth Ahronoth. Речь идет двух сотнях танков Merkava Mk II и Merkava Mk III, выведенных из боевого состава ЦАХАЛ и находящихся на хранении.

Информацию о ведущихся переговорах подтвердил глава отдела оборонного экспорта Минобороны Израиля бригадный генерал Яир Кулас, при этом он отказался уточнить, с какими именно государствами ведутся переговоры, но отметил, что одно из них расположено «в Европе».

По утверждению источников портала Walla, израильские танки предназначаются для Польши и Украины. По версии анонимного польского эксперта, Merkava могут быть модернизированы для украинской армии израильскими и польскими специалистами.

Walla считает, что переговоры о поставках танков могли начаться из-за давления США, которые настаивают на необходимости оказать Украине военную помощь. До сих пор Израиль категорически воздерживался от поставок Киеву вооружений.