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Россия сочтет атаку на Приднестровье нападением на Россию

Источник:
ТАСС
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Здание МИД России
Фото: Ji-Elle / CC BY-SA 4.0

Москва предостерегает от любых попыток дестабилизации ситуации в Приднестровье, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Российские военные находятся в регионе на легитимных основаниях в составе совместных миротворческих сил и Оперативной группы российских войск. Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», — приводит ТАСС заявление дипломата.

По его словам, Вооруженные силы России «будут адекватно реагировать на любые провокации против российских военных в Приднестровье и обеспечат защиту соотечественников, российского миротворческого контингента, а также военных складов в Колбасне».

Полищук назвал слова президента Украины Владимира Зеленского, который предложил российским миротворцам уйти, если они хотят жить, «очередной демонстрацией агрессивного курса киевского режима, угрозы которого уже переходят границы соседних стран».

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1 тысячи солдат и офицеров оказывает поддержку российскому миротворческому контингенту, который находится в разделительной зоне безопасности по Днестру.

Сейчас российские военные фактически оказались в блокаде, так как Украина перекрыла пути снабжения через свою территорию.

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mosquito__2010

Буданову в соседнюю палату ещё раз ракету запустить для профилактики, что бы совсем уж скучно не жилось...

GammiPluh

Чет у него из рук вон плохо все получается

Asd10

Найдет,найдет, и в пекло позовет... Лечись.

VALGOR

Наивные сельские "простачки", не для этого там всё разваливали... Вам денег дадут только на войну...