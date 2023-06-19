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Российский кинопрокат потерпел крах

Источник:
Sibnet.ru
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Кинотеатр
Фото: © предоставлено пресс-службой сети кинотеатров «Каро»

Единственная новинка в кинотеатрах попала в топ-5 самых кассовых фильмов уикенда, фантастический триллер «Сквозь время» собрал ничтожные 20,5 миллиона рублей в России и странах СНГ.

Лидеры рейтинга тоже не отличились крупными сборами. Среди тех фильмов, которые официально показывают в России, лидером остался «Переводчик» Гая Ричи. У него за третий уикенд проката 32,6 миллиона рублей.

Больше всего собрала новинка вселенной DC — «Флэш». Картина, без учета России и Белоруссии, собрала 43 миллиона рублей.

Крупные голливудские премьеры, которые официально в России не выходят, показывают подпольно спустя неделю после мирового релиза. Поэтому, скорее всего, «Флэш» также станет лидером российского пиратского проката.

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Культгид #Кинематограф
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Обсуждение (1)
Топ комментариев

mosquito__2010

Буданову в соседнюю палату ещё раз ракету запустить для профилактики, что бы совсем уж скучно не жилось...

VALGOR

Наивные сельские "простачки", не для этого там всё разваливали... Вам денег дадут только на войну...

GammiPluh

Чет у него из рук вон плохо все получается

mosquito__2010

Сигнализаторы помойные. Полнейший фарс.