Российский кинопрокат потерпел крах

Единственная новинка в кинотеатрах попала в топ-5 самых кассовых фильмов уикенда, фантастический триллер «Сквозь время» собрал ничтожные 20,5 миллиона рублей в России и странах СНГ.

Лидеры рейтинга тоже не отличились крупными сборами. Среди тех фильмов, которые официально показывают в России, лидером остался «Переводчик» Гая Ричи. У него за третий уикенд проката 32,6 миллиона рублей.

Больше всего собрала новинка вселенной DC — «Флэш». Картина, без учета России и Белоруссии, собрала 43 миллиона рублей.

Крупные голливудские премьеры, которые официально в России не выходят, показывают подпольно спустя неделю после мирового релиза. Поэтому, скорее всего, «Флэш» также станет лидером российского пиратского проката.