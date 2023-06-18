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Американский эксперт назвал главное достоинство «Арматы»

Источник:
Sibnet.ru
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Российский танк Т-14 «Армата»
Российский танк Т-14 «Армата»
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Российский танк Т-14 «Армата» имеет большое преимущество перед американским танком Abrams — необитаемую башню, считает американский военный эксперт Осборн в статье.

«Армата» гораздо легче Abrams. Он быстрее большинства танков, у него выше тяговооруженность. Это обеспечивает Т-14 большую мобильность и лучшую способность преодалевать препятствия, написал эксперт в статье для портала 19fortyfive.

Российский танк оснащен тепловизионным прицелом, который может обнаруживать цели на расстоянии до пяти километров днем и до трех с половиной километров ночью. «Армата» имеет в арсенале управляемый по лазерному лучу снаряд 9М119 «Рефлекс-М», способный пробить до 900 миллиметров брони, добавил Осборн. 

Но самое большое преимущество Т-14 — его необитаемая башня с высокой степенью автоматизации. Такая компоновка значительно повышает защищенность экипажа, отметил эксперт.

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