Американский эксперт назвал главное достоинство «Арматы»

Российский танк Т-14 «Армата» имеет большое преимущество перед американским танком Abrams — необитаемую башню, считает американский военный эксперт Осборн в статье.

«Армата» гораздо легче Abrams. Он быстрее большинства танков, у него выше тяговооруженность. Это обеспечивает Т-14 большую мобильность и лучшую способность преодалевать препятствия, написал эксперт в статье для портала 19fortyfive.

Российский танк оснащен тепловизионным прицелом, который может обнаруживать цели на расстоянии до пяти километров днем и до трех с половиной километров ночью. «Армата» имеет в арсенале управляемый по лазерному лучу снаряд 9М119 «Рефлекс-М», способный пробить до 900 миллиметров брони, добавил Осборн.

Но самое большое преимущество Т-14 — его необитаемая башня с высокой степенью автоматизации. Такая компоновка значительно повышает защищенность экипажа, отметил эксперт.