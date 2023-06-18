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Определился победитель шоу «Новые звезды в Африке»

Источник:
Sibnet.ru
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рэпер Александр ST
Фото: © ТНТ

Три финалиста — актриса Наталья Бардо, блогер Мария Погребняк и рэпер Александр ST поборолись за право стать победителем шоу «Новые звезды в Африке».

Две дамы и мужчина оказались в финале шоу «Новые звезды в Африке». При этом Погребняк и ST откровенно говорили о предательстве Бардо на предыдущем голосовании, когда она проголосовала против Погребняк, с которой была в коалиции.

Втроем они отправились на финальное испытание. Это был лабиринт, в котором участники должны были отвязывать ступеньки для лестницы. Затем им нужно было собрать лестницу, подняться на ней и поднять флаг.

Участники шли почти вровень. Но ST был чуть впереди, и в итоге вырвал победу. В очередной раз победителем стал мужчина. Рэпер Александр ST выиграл 5 миллионов рублей на шоу «Новые звезды в Африке».

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