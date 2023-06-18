НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» ушло на каникулы

Источник:
Sibnet.ru
446 0
Фото: © телеграм-канал «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Новые выпуски проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» на ТНТ покажут осенью, шоу ушло на летние каникулы, сообщил в эфире от 17 июня ведущий Марат Башаров.

По словам ведущего, зрители должны были увидеть финал «Битвы сильнейших», но из-за популярности проекта было решено взять паузу на лето и продолжить сезон осенью.

Продолжение шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» стартует 2 сентября, в первую субботу осени. Башаров намекнул, что состав участников может измениться. Например, появятся новые экстрасенсы.

По итогам первой части проекта, лидерами турнирной таблицы оставались Александр и Олег Шепсы, Дмитрий Матвеев.

Еще по теме
Определился победитель шоу «Новые звезды в Африке»
Певец Shaman поднял рейтинг канала РЕН ТВ
Выходит сериал о настоящей женщине «Валюша»
Третий сезон «Мир! Дружба! Жвачка!»: вернуться в 90-е
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Германия послала Путину угрожающий сигнал по Украине
Кремль отказался комментировать смерть генерала Горячева
Минтруд отреагировал на идею о шестидневной рабочей неделе
NASA получило с Марса невероятное фото
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль пообещал кару за пожелания «убивать русских»
Путин сообщил, где может находиться главком ВСУ Залужный
Наука открыла неожиданную пользу вечернего секса
Ученые показали облик работника на удаленке в будущем
О самом главном
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Все статьи
Топ комментариев

mosquito__2010

Буданову в соседнюю палату ещё раз ракету запустить для профилактики, что бы совсем уж скучно не жилось...

VALGOR

Наивные сельские "простачки", не для этого там всё разваливали... Вам денег дадут только на войну...

MuCbE

"Украина локализует 90% производства малых модульных реакторов и будет самостоятельно производить ядерное...

mosquito__2010

Сигнализаторы помойные. Полнейший фарс.