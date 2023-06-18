Шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» ушло на каникулы

Новые выпуски проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» на ТНТ покажут осенью, шоу ушло на летние каникулы, сообщил в эфире от 17 июня ведущий Марат Башаров.

По словам ведущего, зрители должны были увидеть финал «Битвы сильнейших», но из-за популярности проекта было решено взять паузу на лето и продолжить сезон осенью.

Продолжение шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» стартует 2 сентября, в первую субботу осени. Башаров намекнул, что состав участников может измениться. Например, появятся новые экстрасенсы.

По итогам первой части проекта, лидерами турнирной таблицы оставались Александр и Олег Шепсы, Дмитрий Матвеев.