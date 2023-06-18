Спецназ взял штурмом банк с заложниками в Астане

Спецназ взял штурмом отделение банка Kaspi в Астане, где вооруженный мужчина удерживал заложников, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

«Захватчик обезврежен! Всех осмотрели медики. Никто из заложников и захватчик не пострадали. Переговоры с захватчиком проводил министр [внутренних дел Марат] Ахметжанов. Он также руководил силовой операцией», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.

На опубликованных в соцсетях видео слышен звук выстрела при начале штурма. Возможно, легко ранен один полицейский, передают местные телеграм-каналы.

По данным РБК, нападавший — Алихан Мурадов, известно, что у него проблемы с кредитом. Он требовал перевести все активы банка в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся.

Сообщения о захвате отделения банка Kaspi в Астане поступили около 13.00 мск. Было захвачено семь заложников. Все они были сотрудниками банка.