Ученые показали облик работника на удаленке в будущем

Облик удаленного работника по имени Анна через 80 лет

Британские ученые из Университета Лидса опубликовали пугающий облик работника на удаленке. Так, по их мнению, он будут выглядеть через 80 лет.

Работника назвали Анна. Она имеет сгорбленную спину и приподнятые плечи — так на ней сказалась работа в постели. У ней опухшие и красные глаза из-за монитора, приводит «Газета.ру» прогноз ученых.

Пальцы на руках у Анны не будут разгибаться до конца и станут напоминать когти. Эта деформация обоснована формой компьютерной мыши, которой пользуется человек во время работы.

Анна станет жертвой лишнего веса и слабого иммунитета из-за недостатка свежего воздуха, беспокойства и депрессии.

Исследователи призвали удаленных работников обратить внимание на Анну и уделять больше внимания своему здоровью.