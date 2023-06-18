НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Ученые показали облик работника на удаленке в будущем

Источник:
«Газета.ру»
340 3
Облик удаленного работника по имени Анна через 80 лет
Облик удаленного работника по имени Анна через 80 лет
Фото: © Furniture at Work

Британские ученые из Университета Лидса опубликовали пугающий облик работника на удаленке. Так, по их мнению, он будут выглядеть через 80 лет.

Работника назвали Анна. Она имеет сгорбленную спину и приподнятые плечи — так на ней сказалась работа в постели. У ней опухшие и красные глаза из-за  монитора, приводит «Газета.ру» прогноз ученых.

Пальцы на руках у Анны не будут разгибаться до конца и станут напоминать когти. Эта деформация обоснована формой компьютерной мыши, которой пользуется человек во время работы.

Анна станет жертвой лишнего веса и слабого иммунитета из-за недостатка свежего воздуха, беспокойства и депрессии.

Исследователи призвали удаленных работников обратить внимание на Анну и уделять больше внимания своему здоровью.

Еще по теме
Наука объяснила, почему «совы» умирают раньше «жаворонков»
Врач посоветовала, как избавиться в жару от излишней потливости
Можно ли утолять жажду пивом в жару
Врач посоветовала не покупать квас из бочек
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Германия послала Путину угрожающий сигнал по Украине
Кремль отказался комментировать смерть генерала Горячева
Минтруд отреагировал на идею о шестидневной рабочей неделе
NASA получило с Марса невероятное фото
Обсуждение (3)
О самом главном
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Буданову в соседнюю палату ещё раз ракету запустить для профилактики, что бы совсем уж скучно не жилось...

VALGOR

Наивные сельские "простачки", не для этого там всё разваливали... Вам денег дадут только на войну...

MuCbE

"Украина локализует 90% производства малых модульных реакторов и будет самостоятельно производить ядерное...

mosquito__2010

Сигнализаторы помойные. Полнейший фарс.