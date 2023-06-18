Ученые показали облик работника на удаленке в будущем

Британские ученые из Университета Лидса опубликовали пугающий облик работника на удаленке. Так, по их мнению, он будут выглядеть через 80 лет.
Работника назвали Анна. Она имеет сгорбленную спину и приподнятые плечи — так на ней сказалась работа в постели. У ней опухшие и красные глаза из-за монитора, приводит «Газета.ру» прогноз ученых.
Пальцы на руках у Анны не будут разгибаться до конца и станут напоминать когти. Эта деформация обоснована формой компьютерной мыши, которой пользуется человек во время работы.
Анна станет жертвой лишнего веса и слабого иммунитета из-за недостатка свежего воздуха, беспокойства и депрессии.
Исследователи призвали удаленных работников обратить внимание на Анну и уделять больше внимания своему здоровью.