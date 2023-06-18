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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль пообещал кару за пожелания «убивать русских»

Источник:
Sibnet.ru
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Московский кремль
Фото: © Sibnet.ru

Россия накажет украинских политиков за их слова о желании «убивать русских», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал максимально жесткое продвижение украинских войск с «максимальным убийством россиян».

«Так говорят наши враги, и мы должны с ними воевать. Нельзя русским угрожать убийством. Русские должны за это наказывать, и мы будем это делать», — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Он отметил, что Подоляк «не является пионером в плане подобных заявлений». «Руководитель военной разведки и члены совета безопасности Украины неоднократно говорили о желании убивать как можно больше русских. Конечно, очень хотелось бы, чтобы подобные заявления хоть как-то получили оценку за рубежом», — отметил Песков.

Парламентарии западных стран должны понимать, что отправляют помощь вот таким вот «де-факто убийцам, людям, которые декларируют свое намерение убивать», заключил пресс-секретарь президента.

Тема: Военная операция на Украине
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