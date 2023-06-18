НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Вооруженный мужчина захватил заложников в банке в Астане

Источник:
Sibnet.ru
429 0

Вооруженный мужчина удерживает несколько человек в здании банковского отделения в казахстанской столице, сообщила пресс-служба полиции Астаны.

«В здании "Каспий банка" на улице Достык заперся мужчина вместе с посетителями учреждения. По предварительным данным, мужчина вооружен. На месте находятся сотрудники полиции, с мужчиной ведутся переговоры», — говорится в сообщении.

По информации в соцсетях, мужчине 30 лет, в заложниках у него находятся семь девушек и охранник. Клиентов в банке нет. Полиция оцепила район вокруг отделения банка. На место прибыл спецназ.


«Представители органов правопорядка ведут переговоры с мужчиной, который угрожает сотрудникам. Все силы полиции и банка направлены на то, чтобы никто не пострадал», — уточнила пресс-служба банка.

Еще по теме
Спецназ взял штурмом банк с заложниками в Астане
Экс-председатель СО РАН получил срок за приватизацию коттеджа
Героя «Битвы экстрасенсов» взяли за попытку стать диверсантом ВСУ
Выцветшие автомобильные номера попали под статью об экстремизме
смотреть все
ЧП #Криминал #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Германия послала Путину угрожающий сигнал по Украине
Кремль отказался комментировать смерть генерала Горячева
Минтруд отреагировал на идею о шестидневной рабочей неделе
NASA получило с Марса невероятное фото
Обсуждение (0)
О самом главном
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
42
Германия послала Путину угрожающий сигнал по Украине
41
Польшу уличили в подготовке второго фронта против России
39
США восполнят Украине потери в бронетехнике
31
Взвод ВСУ приехал сдаваться в плен прямо на своих БМП
30
Хакеры пригрозили уничтожить европейские банки