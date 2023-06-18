Вооруженный мужчина захватил заложников в банке в Астане

Вооруженный мужчина удерживает несколько человек в здании банковского отделения в казахстанской столице, сообщила пресс-служба полиции Астаны.

«В здании "Каспий банка" на улице Достык заперся мужчина вместе с посетителями учреждения. По предварительным данным, мужчина вооружен. На месте находятся сотрудники полиции, с мужчиной ведутся переговоры», — говорится в сообщении.

По информации в соцсетях, мужчине 30 лет, в заложниках у него находятся семь девушек и охранник. Клиентов в банке нет. Полиция оцепила район вокруг отделения банка. На место прибыл спецназ.

«Представители органов правопорядка ведут переговоры с мужчиной, который угрожает сотрудникам. Все силы полиции и банка направлены на то, чтобы никто не пострадал», — уточнила пресс-служба банка.