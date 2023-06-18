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Наука объяснила, почему «совы» умирают раньше «жаворонков»

Источник:
Naked Science
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«Совы» умирают раньше «жаворонков», но не из-за разного режима сна, выяснили ученые из Финского института профессиональной медицины.

«Совы» ложаться спать позднее, а «жаворонки» охотно встают пораньше. С этим раньше связывался больший риск ранней смерти у полуночников. Наука доказала, что это не так. Такое распределение смертности оказалось зависимо от образа жизни «сов», приводит Naked Science выдержки из отчета ученых, опубликованном в журнале Chronobiology International.

Смертность среди «сов» оказалась на 9% выше, чем у «жаворонков». Но коррелирует это с поведением, а именно — со склонностью к потреблению спиртного и курению. Если исключить из выборки людей с такими привычками, то повышенной смертности среди «сов» не обнаруживается.

Формулируя рекомендации по режиму сна, следует учитывать корреляцию хронотипа с образом жизни, а точнее — с факторами, которые повышают риск преждевременной смерти, посоветовали ученые.

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