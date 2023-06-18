Куда вложить 100 тысяч рублей

Финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова посоветовала вложить свободные 100 тысяч рублей в облигации и акции, покупая их в разных комбинацияx.

«На такую сумму можно составить даже диверсифицированной портфель, в котором будут как консервативные инструменты (облигации со средней доходностью 10% годовых), так и акции», — сказала Волкова в интервью «Известиям».

Она отметила, что можно инвестировать исключительно в облигации, если портфель низкорисковый, или, наоборот, купить только акции, если инвестор не боится рисков.

По ее словам, сюда же можно добавить драгоценные металлы — серебро и золото в зависимости от целей, задач и срока, на который будут эти средства «отправлены в работу».

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«Как вариант — рассмотреть инвестиции в криптоактивы, где также можно составить диверсифицированной портфель из популярных монет (биткоин, эфириум), а также альткоинов, которые имеют большой потенциал роста», — добавила Волкова.

Она не исключила вложения в недвижимость. «Что это может быть? Например, кладовые или парковочные места», — сказала эксперт, добавив, что парковки в хорошем месте могут давать до 50% дохода в год.