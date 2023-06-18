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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин сообщил, где может находиться главком ВСУ Залужный

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин допустил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный может находиться за границей.

«Я знаю. Мне кажется, знаю», — сказал российский лидер в ходе беседы с военкорами. Этот фрагмент общения приведен в программе «Москва.Кремль. Путин».

Президент добавил, что об этом можно спросить у самого Залужного, «но для этого нужно перейти на иностранный язык». «Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», — добавил Путин.

В мае появилась информация о тяжелом ранении Залужного. Киев ее официально опроверг. Но Залужный не появлялся на публике. Он отказался даже от видеоконференции с начальниками штабов стран НАТО.

Позднее Киев опубликовал видео с главнокомандующим, но оно вызвало вопросы у экспертов относительно состояния здоровья Залужного.

Тема: Военная операция на Украине
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