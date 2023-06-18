Путин сообщил, где может находиться главком ВСУ Залужный

Президент России Владимир Путин допустил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный может находиться за границей.

«Я знаю. Мне кажется, знаю», — сказал российский лидер в ходе беседы с военкорами. Этот фрагмент общения приведен в программе «Москва.Кремль. Путин».

Президент добавил, что об этом можно спросить у самого Залужного, «но для этого нужно перейти на иностранный язык». «Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», — добавил Путин.

В мае появилась информация о тяжелом ранении Залужного. Киев ее официально опроверг. Но Залужный не появлялся на публике. Он отказался даже от видеоконференции с начальниками штабов стран НАТО.

Позднее Киев опубликовал видео с главнокомандующим, но оно вызвало вопросы у экспертов относительно состояния здоровья Залужного.