НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ в Запорожье

Источник:
Sibnet.ru
285 1

Российские войска отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ Левадного и Пятихаток на запорожском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

«На запорожском направлении сорвана атака противника, наступавшего силами до роты при поддержке танков в районе Левадного», — сказал Чехов.

По его словам, потери ВСУ составили два танка, две боевые бронированные машины и «до 70% наступавшей живой силы».

Отбита также атака на Пятихатки. «Уничтожены более десятка танков, бронеавтомобили и живая сила ВСУ», — добавил Чехов.

Тема: Военная операция на Украине
Путин сообщил, где может находиться главком ВСУ Залужный
Путин показал черновик мирного договора с Украиной
Россия разбомбила центр принятия решений ВСУ
Запад запретил Киеву сворачивать наступление из‑за неудач
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Германия послала Путину угрожающий сигнал по Украине
Кремль отказался комментировать смерть генерала Горячева
NASA получило с Марса невероятное фото
Минтруд отреагировал на идею о шестидневной рабочей неделе
Обсуждение (1)
О самом главном
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
42
Германия послала Путину угрожающий сигнал по Украине
41
Польшу уличили в подготовке второго фронта против России
39
США восполнят Украине потери в бронетехнике
36
Маск объяснил провал немецких танков Leopard на Украине
31
Взвод ВСУ приехал сдаваться в плен прямо на своих БМП