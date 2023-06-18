Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ в Запорожье

Российские войска отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ Левадного и Пятихаток на запорожском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

«На запорожском направлении сорвана атака противника, наступавшего силами до роты при поддержке танков в районе Левадного», — сказал Чехов.

По его словам, потери ВСУ составили два танка, две боевые бронированные машины и «до 70% наступавшей живой силы».

Отбита также атака на Пятихатки. «Уничтожены более десятка танков, бронеавтомобили и живая сила ВСУ», — добавил Чехов.