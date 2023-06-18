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Власти отреагировали на идею поднятия флага и пения гимна в вузах

Источник:
ТАСС
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Минобрнауки России не будет вводить в вузах церемонию поднятия флага и исполнения гимна, сообщил замглавы ведомства Константин Могилевский.

Опрос аналитического центра университета «Синергия» показал, что более 63% граждан положительно относятся к идее исполнения государственного гимна и поднятия государственного флага в вузах.

«У университетов нет основного времени начала занятий. Время начала занятий, как правило, различается в зависимости от факультета и курса, часто корпуса университета находятся в разных местах города. Поэтому в практическом плане мы не рассматриваем вопрос установления такой церемонии», — сказал ТАСС Могилевский.

С 1 сентября 2022 года эта церемония проходит во всех российских школах и колледжах в начале недели. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что это планируется распространить на педагогические вузы.

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