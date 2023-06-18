Врач посоветовала не покупать квас из бочек

Прохладительные напитки могут причинить вред здоровью, особенно опасны просроченные крафтовые лимонады и квас, предупредила врач-диетолог Елена Игнатикова.

При выборе прохладительного напитка важно обращать внимание на дату его изготовления. Крафтовые лимонады и квас — «короткоживущие» продукты, и если они просрочены, то «могут привести к опасным для здоровья последствиям», сказала Игнатикова в интервью радио Sputnik.

Врач не рекомендовала покупать квас «из общей бочки». «Если это разливные напитки, то продавцы могут не соблюдать мер гигиены — мытье рук, обеззараживание посуды», — пояснила она.

Безопаснее всего употреблять пастеризованные прохладительные напитки в индивидуальных герметичных упаковках. Пастеризация «убивает вредные микроорганизмы, которые могут испортить продукт и вызвать отравление», отметила Игнатикова.

«Важно, чтобы напитки хранились в холодильнике, так уменьшается рост микроорганизмов внутри продукта. И, конечно, лучше покупать лимонад и квас в проверенных сетевых магазинах», — посоветовала врач.