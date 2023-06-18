Тим Цзю защитил титул временного чемпиона мира по боксу

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тим Цзю защитил титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 килограмма.

Поединок в первой средней весовой категории, прошедший в воскресенье в Квинсленде (Австралия), завершился нокаутом в первом раунде.

На счету 28-летнего Цзю 23 победы (17 — нокаутом) и ни одного поражения. Он с 2020 года занимает первое место в рейтинге WBO и имеет право встретиться с обладателем регулярного пояса — американцем Джермелл Чарло, владеющим поясами по трем другим престижным версиям.