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Тим Цзю защитил титул временного чемпиона мира по боксу

Источник:
ТАСС
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Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тим Цзю защитил титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 килограмма.

Поединок в первой средней весовой категории, прошедший в воскресенье в Квинсленде (Австралия), завершился нокаутом в первом раунде.

На счету 28-летнего Цзю 23 победы (17 — нокаутом) и ни одного поражения. Он с 2020 года занимает первое место в рейтинге WBO и имеет право встретиться с обладателем регулярного пояса — американцем Джермелл Чарло, владеющим поясами по трем другим престижным версиям.

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