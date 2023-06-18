Байден отказал Украине в упрощенной процедуре вступления в НАТО

Соединенные Штаты выступают против предоставления Украине права на облегченную процедуру вступления в НАТО, заявил президент США Джо Байден.

«Нет. Потому что они должны соответствовать тем же стандартам. Так что мы не собираемся упрощать задачу», — приводит РБК слова Байдена, сказанные им в ответ на вопрос, облегчит ли Вашингтон путь для Украины в Североатлантический альянс.

Белый дом не станет предпринимать специальных мер для вступления Украины, несмотря на военную операцию России, сказал Байден. «Легкого пути» в альянс у Киева не будет, подчеркнул он.

Киев подал заявку на вступление в НАТО осенью 2022 года. В поддержку выступили страны Балтии и Польша, а США и Германия сочли, что время для этого еще не пришло.

В середине июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО, туда пригласили президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что ждет чего-то большего от встречи, чем просто заявление об «открытых дверях» альянса.