Кешбэк запустят при оплате через СБП

Банк России совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) во втором полугодии начнет тестирование кешбэка при оплате через Систему быстрых платежей (СБП), сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

«Программа лояльности, которую мы хотим запустить даже не в виде скидок, а сделать программу в виде кешбэка, когда реальные деньги человек возвращает при оплате через СБП», — приводит РБК слова Скоробогатовой.

Глава НСПК Владимир Комлев ранее анонсировал запуск платформы лояльности, в рамках которой привилегии будут доступны как для держателей карт «Мир», так и для пользователей СБП.

«Пока в СБП реализуются в первую очередь розыгрыши призов, но хочется делать разные механики, в том числе простой и понятный кешбэк за покупки. Чтобы, если ты оплатил СБП или «"Миром" у того или иного партнера программы, сразу пришли деньги», — пояснил Комлев.

НСПК и СБП — проекты Банка России. Уход Visa и Mastercard привел к резкому росту доли платежной системы «Мир» на российском рынке.