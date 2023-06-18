Президент Владимир Путин в поздравлении ко Дню медицинского работника особо отметил самоотверженный труд военных медиков и медицинских специалистов, работающих в новых регионах России

«Особые слова благодарности - медикам, которые выполняют свой профессиональный долг, участвуя в специальной военной операции, рискуя собой, спасают раненых», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что в российском медицинском сообществе «сильны традиции преемственности и наставничества блестящих научных школ, врачебного подвижничества, которое неотделимо от сострадания и душевной щедрости».

Именно эти качества проявляют также медики, находящиеся в Донбассе и Новороссии, подчеркнул Путин.