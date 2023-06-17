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Российские госкомпании перейдут на отечественный софт

Источник:
«Ведомости»
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Президент России Владимир Путин поручил отечественным госкомпаниям с начала 2025 года перейти на российские операционные системы и офисные пакеты, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

По словам министра, всем госкомпаниям предстоит до 1 января 2025 года обеспечить тотальное замещение операционных систем, офисного пакета, систем виртуализации, систем управления баз данных.

Ранее аналогичное требование действовало только к объектам критической информационной инфраструктуры. С 2022 года для них запретили покупать зарубежные IT-решения. С 2025 года вступит в силу запрет на использование.

Эксперты отмечают, что решение распространить эти требования на госкомпании должно способствовать развитию отечественного рынка софта. Однако для разработчиков при этом должны действовать единые стандарты.

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MuCbE

Так он просто поток бабла перекроет и все. Не то что ВСУ сдуется, весь госаппарат Украины уйдет в отставку

nicollaich

На цеивропейцах вновь сэкономили.

Asd10

Ну им же Путин прямыми словами это предлагал, когда наши под Киевом стояли. Нет вна этой территории силы...

mosquito__2010

Ну т.е. этих всех товарищей просто уничтожают в промышленных масштабах, а они всё равно стоят на позиции...