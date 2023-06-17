Российские госкомпании перейдут на отечественный софт

Президент России Владимир Путин поручил отечественным госкомпаниям с начала 2025 года перейти на российские операционные системы и офисные пакеты, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

По словам министра, всем госкомпаниям предстоит до 1 января 2025 года обеспечить тотальное замещение операционных систем, офисного пакета, систем виртуализации, систем управления баз данных.

Ранее аналогичное требование действовало только к объектам критической информационной инфраструктуры. С 2022 года для них запретили покупать зарубежные IT-решения. С 2025 года вступит в силу запрет на использование.

Эксперты отмечают, что решение распространить эти требования на госкомпании должно способствовать развитию отечественного рынка софта. Однако для разработчиков при этом должны действовать единые стандарты.