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Зеленский отказался от любых переговоров с Россией

Источник:
RT
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил против любых переговоров с Москвой до тех пор, пока на территориях, которые Киев считает своими, находятся российские войска.

«Проведение любых переговоров с Россией, пока оккупационные силы находятся на Украине, будет означать только попытку заморозить конфликт», — сказал украинский лидер, принимая в Киеве глав африканских стран.

Президенты ЮАР, Замбии, Коморских Островов, Сенегала, премьер-министр Египта, а также специальные представители президентов Конго и Уганды прилетели на Украину ради переговоров о мире.

Делегация представила свой мирный план Владимиру Зеленскому. Документ не предполагает вывода российских войск с территорий, которые Украина считает своими.

После визита в Киев делегация отправилась в Санкт-Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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