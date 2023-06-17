Зеленский отказался от любых переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против любых переговоров с Москвой до тех пор, пока на территориях, которые Киев считает своими, находятся российские войска.

«Проведение любых переговоров с Россией, пока оккупационные силы находятся на Украине, будет означать только попытку заморозить конфликт», — сказал украинский лидер, принимая в Киеве глав африканских стран.

Президенты ЮАР, Замбии, Коморских Островов, Сенегала, премьер-министр Египта, а также специальные представители президентов Конго и Уганды прилетели на Украину ради переговоров о мире.

Делегация представила свой мирный план Владимиру Зеленскому. Документ не предполагает вывода российских войск с территорий, которые Украина считает своими.

После визита в Киев делегация отправилась в Санкт-Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным.