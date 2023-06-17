Раскрыта стоимость нового кроссовера Lada X-Cross 5

Новый кроссовер Lada X-Cross 5 будет стоить до 2,5 миллиона рублей в зависимости от комплектации автомобиля, сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Он назвал цену «адекватной».

«Мы пока не ориентировали наших дилеров, сделаем это чуть позже, примерно за месяц до старта программы в конце лета этого года. Но, в среднем, цена будет до 2,5 миллиона в зависимости от комплектации автомобиля», — сказал Соколов.

АвтоВАЗ запустил производство кроссовера Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. До конца 2023 года на мощностях предприятия планируется выпустить до 10 тысяч автомобилей.

Переднеприводный городской кроссовер Lada X-Cross 5 оснащен 160-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатой АКПП. Новинка — адаптированный для российского рынка китайский кроссовер FAW Bestune T77.