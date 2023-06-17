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Как быстро и выгодно погасить ипотеку

Источник:
«Прайм»
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Несмотря на длительность и значительный объем заимствований, существуют способы закрыть ипотеку с максимальной выгодой в короткие сроки, рассказала эксперт Центра финансовой грамотности Минфина РФ Ольга Дайнеко.

Для этого нужно правильно выбрать ипотечную программу, ведь условия зависят не только от платежеспособности покупателей, но и от цели покупки жилья. Также стоит изучить требования банков для предоставления льготных условий.

«Льготное ипотечное кредитование привлекательно более низкой ставкой кредитования, но порой нужно время для соответствия критериям программы», — напомнила эксперт.

Отдавать предпочтение следует наиболее комфортному размеру платежа, отказываясь от слишком короткого срока кредитования. При этом в дальнейшем следует увеличивать взносы, чтобы начать гасить ипотеку досрочно.

Такое досрочное погашение ипотеки частями может сократить срок кредита и позволит сэкономить на процентах. Однако стоит помнить, что чем позже погашение, тем меньше экономия, отметила Дайнеко.

Какие варианты еще

Существуют и другие способы сделать ипотеку более выгодной. Например, оформить рефинансирование, если другой банк предлагает условия привлекательнее, внести материнский капитал и оформить налоговый вычет.

«Вычет по приобретению жилья — до 260 тысяч (с 2 миллионов рублей), а вычет по процентам — 390 тысяч (с 3 миллионов рублей). Максимально удастся вернуть 650 тысяч рублей», — уточнила специалист.

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Экономика #Деньги #Квадраты
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MuCbE

Так он просто поток бабла перекроет и все. Не то что ВСУ сдуется, весь госаппарат Украины уйдет в отставку

nicollaich

На цеивропейцах вновь сэкономили.

Asd10

Ну им же Путин прямыми словами это предлагал, когда наши под Киевом стояли. Нет вна этой территории силы...

mosquito__2010

Ну т.е. этих всех товарищей просто уничтожают в промышленных масштабах, а они всё равно стоят на позиции...