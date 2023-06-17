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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Запад пошлет новый сигнал Путину

Источник:
Sibnet.ru
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Западные страны могут передать Украине подержанные F-16 ради сигнала Владимиру Путину о готовности НАТО и дальше поддерживать Киев.

Эксперты отмечают, что F-16, которые союзники по НАТО могут направить на Украину, вряд ли прибудут вовремя, чтобы помочь Киеву в нынешнем наступлении, поэтому Запад использует их в качестве послания Москве.

Подобным решением Запад хочет показать России свою готовность и дальше накачивать киевский режим оружием, пишет Bloomberg. При этом практической значимости для ВСУ от возможных поставок истребителей не будет.

«Обслуживание этих устаревших F-16 может стоить сотни миллионов долларов в год, а в это время в Европе и США растет давление из-за растущего счета за дальнейшую поддержку Украины», — предупреждает издание.

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Политика #Мир #Оружие
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MuCbE

Так он просто поток бабла перекроет и все. Не то что ВСУ сдуется, весь госаппарат Украины уйдет в отставку

nicollaich

На цеивропейцах вновь сэкономили.

Asd10

Ну им же Путин прямыми словами это предлагал, когда наши под Киевом стояли. Нет вна этой территории силы...

mosquito__2010

Ну т.е. этих всех товарищей просто уничтожают в промышленных масштабах, а они всё равно стоят на позиции...