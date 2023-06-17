Запад пошлет новый сигнал Путину

Западные страны могут передать Украине подержанные F-16 ради сигнала Владимиру Путину о готовности НАТО и дальше поддерживать Киев.

Эксперты отмечают, что F-16, которые союзники по НАТО могут направить на Украину, вряд ли прибудут вовремя, чтобы помочь Киеву в нынешнем наступлении, поэтому Запад использует их в качестве послания Москве.

Подобным решением Запад хочет показать России свою готовность и дальше накачивать киевский режим оружием, пишет Bloomberg. При этом практической значимости для ВСУ от возможных поставок истребителей не будет.

«Обслуживание этих устаревших F-16 может стоить сотни миллионов долларов в год, а в это время в Европе и США растет давление из-за растущего счета за дальнейшую поддержку Украины», — предупреждает издание.