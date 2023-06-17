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Байден опозорился на публичном выступлении

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Джо Байден в ходе выступления в штате Коннектикут о необходимости ужесточить контроль над оборотом огнестрельного оружия сказал: «Боже, храни королеву».

Перед этим Байден заявил собравшимся, что в район, где проходил саммит, надвигается шторм, поэтому он не сможет пожать руку каждому присутствующему.

«Если вы видите камеру, то и они видят вас. Обещаю, что это наименее важная часть этой встречи», — загадочно добавил президент, после чего и произнес фразу о королеве.

Нынешним монархом Великобритании является король Карл III, сын Елизаветы II, умершей в 2022 году. «Боже, храни королеву» — национальный гимн страны, когда правящим монархом является женщина.

Телеканал Fox News отмечает, что завершающая фраза Байдена привела в замешательство пул журналистов Белого дома. Никто из присутствующих не понял, в чем ее смысл.

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MuCbE

Так он просто поток бабла перекроет и все. Не то что ВСУ сдуется, весь госаппарат Украины уйдет в отставку

nicollaich

На цеивропейцах вновь сэкономили.

Asd10

Ну им же Путин прямыми словами это предлагал, когда наши под Киевом стояли. Нет вна этой территории силы...

mosquito__2010

Ну т.е. этих всех товарищей просто уничтожают в промышленных масштабах, а они всё равно стоят на позиции...