Байден опозорился на публичном выступлении

Президент США Джо Байден в ходе выступления в штате Коннектикут о необходимости ужесточить контроль над оборотом огнестрельного оружия сказал: «Боже, храни королеву».

Перед этим Байден заявил собравшимся, что в район, где проходил саммит, надвигается шторм, поэтому он не сможет пожать руку каждому присутствующему.

«Если вы видите камеру, то и они видят вас. Обещаю, что это наименее важная часть этой встречи», — загадочно добавил президент, после чего и произнес фразу о королеве.

Нынешним монархом Великобритании является король Карл III, сын Елизаветы II, умершей в 2022 году. «Боже, храни королеву» — национальный гимн страны, когда правящим монархом является женщина.

Телеканал Fox News отмечает, что завершающая фраза Байдена привела в замешательство пул журналистов Белого дома. Никто из присутствующих не понял, в чем ее смысл.