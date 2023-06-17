АвтоВАЗ запустил производство кроссовера Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба компании. До конца 2023 года на мощностях предприятия планируется выпустить до 10 тысяч автомобилей.

Продажи нового Lada X-Cross 5 планируется начать в третьем квартале 2023 года, уточнил глава Минпромторга Денис Мантуров. Объем инвестиций в перезапуск бывшего завода Nissan составил порядка 500 миллионов рублей.

Lada X-Cross 5 Фото: © пресс-служба АвтоВАЗ

Переднеприводный городской кроссовер Lada X-Cross 5 оснащен 160-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатой АКПП. Стоимость авто пока не раскрывается.

Новинка фактически является переименованным китайским кроссовером FAW Bestune T77. Локализация модели на данный момент минимальная, на заводе ведется крупноузловая сборка.