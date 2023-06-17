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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ запустил производство кроссовера Lada X-Cross 5

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ запустил производство кроссовера Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба компании. До конца 2023 года на мощностях предприятия планируется выпустить до 10 тысяч автомобилей.

Продажи нового Lada X-Cross 5 планируется начать в третьем квартале 2023 года, уточнил глава Минпромторга Денис Мантуров. Объем инвестиций в перезапуск бывшего завода Nissan составил порядка 500 миллионов рублей.

Lada X-Cross 5
Lada X-Cross 5
Фото: © пресс-служба АвтоВАЗ

Переднеприводный городской кроссовер Lada X-Cross 5 оснащен 160-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатой АКПП. Стоимость авто пока не раскрывается.

Новинка фактически является переименованным китайским кроссовером FAW Bestune T77. Локализация модели на данный момент минимальная, на заводе ведется крупноузловая сборка.

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Авто #Автопром #Авторынок
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MuCbE

Так он просто поток бабла перекроет и все. Не то что ВСУ сдуется, весь госаппарат Украины уйдет в отставку

nicollaich

На цеивропейцах вновь сэкономили.

Asd10

Ну им же Путин прямыми словами это предлагал, когда наши под Киевом стояли. Нет вна этой территории силы...

mosquito__2010

Ну т.е. этих всех товарищей просто уничтожают в промышленных масштабах, а они всё равно стоят на позиции...