Россия разбомбила центр принятия решений ВСУ

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.

«Цель удара достигнута. Назначенный объект поражен», — говорится в оперативной сводке ведомства. При этом не уточняется, что это за объект и где он был расположен.

Ведомство также сообщило о попытках украинских сил наступать на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях. По данным Минобороны, в районе Времевского выступа были отбиты три атаки.

Еще три атаки российские силы отразили на запорожском направлении, семь — на донецком. Общие потери украинской армии на всех направлениях составили около 700 военнослужащих, было уничтожено шесть танков.