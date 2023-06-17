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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия разбомбила центр принятия решений ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.

«Цель удара достигнута. Назначенный объект поражен», — говорится в оперативной сводке ведомства. При этом не уточняется, что это за объект и где он был расположен.

Ведомство также сообщило о попытках украинских сил наступать на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях. По данным Минобороны, в районе Времевского выступа были отбиты три атаки.

Еще три атаки российские силы отразили на запорожском направлении, семь — на донецком. Общие потери украинской армии на всех направлениях составили около 700 военнослужащих, было уничтожено шесть танков.

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Оборона #Армия #Конфликты
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