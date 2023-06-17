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Центробанк запустит оплату в магазинах по лицу

Источник:
РБК
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Центробанк в текущем году намерен запустить оплату в магазинах по лицу до определенной суммы, заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.

Новый способ оплаты во всех торговых сетях планируется запустить с Центром биометрических технологий, в проекте также будет участвовать Национальная система платежных карт.

В ноябре 2022 года банкиры предложили снизить требования по безопасности оборудования и устройств, которые используются при биометрической аутентификации клиентов.

Утверждалось, что если банки не смогут обеспечить необходимый уровень защиты, то оплата и проход «по лицу» станут невозможными до появления подходящей по качеству и цене техники.

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