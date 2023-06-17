НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ атаковали нефтепровод «Дружба»

Источник:
Sibnet.ru
786 0

Силы ПВО в Брянской области отразили атаку беспилотников на нефтеперегонную станцию трубопровода «Дружба», сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Благодаря профессионализму наших военных системами ПВО уничтожены три беспилотника самолетного типа», — отметил глава региона в своем телеграм-канале.

Атаке подверглась промежуточная нефтеперекачивающая станция «Новозыбков», которая относится к нефтепроводу «Куйбышев — Унеча — Мозырь-1», ее оператором является компания «Транснефть».

Он начинается в Самарской области, проходит через Брянск и разветвляется на два участка — северный (Белоруссия, Польша, Германия) и южный (Украина, Чехия, Словакия и Венгрия).

Еще по теме
Россия разбомбила центр принятия решений ВСУ
Пушилин сообщил о попытках ВСУ проломить оборону у Артемовска
СМИ узнали о тяжелом ранении главы военной разведки Украины
Западное СМИ рассказало о боевых дельфинах в Севастополе
смотреть все
Оборона #Армия #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Германия послала Путину угрожающий сигнал по Украине
Кремль отказался комментировать смерть генерала Горячева
Взвод ВСУ приехал сдаваться в плен прямо на своих БМП
NASA получило с Марса невероятное фото
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия разбомбила центр принятия решений ВСУ
Санкции против России дорого обошлись Европе
ВСУ атаковали нефтепровод «Дружба»
АвтоВАЗ запустил производство кроссовера Lada X-Cross 5
О самом главном
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

MuCbE

Так он просто поток бабла перекроет и все. Не то что ВСУ сдуется, весь госаппарат Украины уйдет в отставку

nicollaich

На цеивропейцах вновь сэкономили.

Asd10

Ну им же Путин прямыми словами это предлагал, когда наши под Киевом стояли. Нет вна этой территории силы...

mosquito__2010

Ну т.е. этих всех товарищей просто уничтожают в промышленных масштабах, а они всё равно стоят на позиции...