ВСУ атаковали нефтепровод «Дружба»

Силы ПВО в Брянской области отразили атаку беспилотников на нефтеперегонную станцию трубопровода «Дружба», сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Благодаря профессионализму наших военных системами ПВО уничтожены три беспилотника самолетного типа», — отметил глава региона в своем телеграм-канале.

Атаке подверглась промежуточная нефтеперекачивающая станция «Новозыбков», которая относится к нефтепроводу «Куйбышев — Унеча — Мозырь-1», ее оператором является компания «Транснефть».

Он начинается в Самарской области, проходит через Брянск и разветвляется на два участка — северный (Белоруссия, Польша, Германия) и южный (Украина, Чехия, Словакия и Венгрия).